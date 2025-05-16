Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye-Bosna Hersek Gençlik Değişim Programı başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gençlik Haftası'nda, gençlerimizi heyecanlandıracak bir yolculuğun müjdesini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye-Bosna Hersek Gençlik Değişim Programı başvuruları başladı. Bosna Hersek'te kadim tarihin izini süreceğin bir yolculuk için sen de bize katıl" denildi.

Başvuruların 22 Mayıs Perşembe günü saat 17.59'a kadar devam edeceği açıklandı. - ANKARA