Türkeli'de 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Türkeli'de 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenlenerek, çeşitli yarışmalar ve gösterilerle kutlandı. Protokol üyeleri, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ilçede kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na saat 10.00'da yapılan çelenk sunulmasının ardından program, çeşitli etkinliklerle burada devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak tarafından yapıldı.

Öğrenciler, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabı" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı" seslendirdi. Akabinde öğrenciler arasında koordinasyon parkuru ile bilek güreşi, halat çekme ve çuval yarışması finalleri heyecan dolu anlara sahne oldu.

Türkeli MYO öğrencileri tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda derece elde edenlere protokol üyelerince ödülleri takdim edilmesiyle program son buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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