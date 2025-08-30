Türk Yıldızları'ndan Zafer Bayramı'na Özel Gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Zafertepeçalköy'de unutulmaz bir gösteri sundu.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek için Kütahya ve Afyonkarahisar'dan binlerce vatandaş tören alanını doldurdu. Gösteriyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Nefesleri kesen akrobasi uçuşları büyük ilgiyle izlenirken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları Komutanı ise alanı dolduran kalabalığın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - KÜTAHYA