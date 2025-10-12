Türk Yıldızları Bandırma'da Unutulmaz Gösteri Düzenledi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Bandırma semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı. Dünyanın sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotimi olan Türk Yıldızları, Bandırma sahil bandındaki gösteriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Gösteri öncesinde bir gün önce yapılan prova uçuşu bile Bandırmalılar tarafından büyük ilgiyle takip edilmişti. 12 Ekim Pazar günü saat 16.00 - 17.00 arasında gerçekleşen ana gösteride ise sahil bandı adeta dolup taştı.

Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar, yanlarında getirdikleri çerezlerle birlikte ailece gösteriyi izlemek için sahil bandında yerlerini aldı. Kimi izleyiciler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, kimileri de anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Türk Yıldızları, nefes kesen manevraları ve mükemmel uyumlarıyla Bandırmalılara unutulmaz bir pazar günü yaşattı. - BALIKESİR