Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı, 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıldönümü dolayısıyla, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve beraberindeki emniyet teşkilatı mensuplarını kabul ederek misafirleri nezdinde Türk Polis Teşkilatı'nın gününü kutladı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Vali Hamza Aydoğdu, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutlayarak, "Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Vali Aydoğdu'ya şükranlarını sunarak Polis Haftası dolayısıyla yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179'uncu yılını kutlayarak adeta çifte bayram yaşıyoruz. Gücünü halktan ve kanunlardan alarak devletimizin demokratik otoritesinin gücünü temsil eden, milletinin hizmetinde, vazifesini hak, hukuk, vicdan ve ahlak temeline oturtan, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevini her zaman fedakarca yapan, yeri geldiğinde kendi canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getiren Türk Polis Teşkilatı olarak; toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmış ve milletimizin gönlünde taht kurmuş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Erzincan ilimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiği bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilecek, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edecek vatandaşlarımızın huzuru için ilke edindiğimiz tüm vazifeleri eksiksiz olarak yerine getireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının ve Polis Haftasının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve başta kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, ve şuan vatan için, bayrak için, millet için nöbette olup görev yapan herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Polis Haftası vesilesiyle dünden bugüne vazifeleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle, emekli ve gazilerimizi şükranla yad ederken, Erzincan ilimizde birlikte görev yaptığımız büyük bir özveri, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren arkadaşlarıma teşekkür ediyor; gece gündüz fedakarca görev yapan tüm kahraman polislerimize ve ailelerine de sağlık ve mutluluklar diliyorum." - ERZİNCAN