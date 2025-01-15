Türk Metal Sendikası'ndan Elcab Kablo'ya Baskı İddiası

Haber: Ersen Berk Çelik

(ZONGULDAK)- Türk Metal Sendikası, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Elcab Kablo Profil San. ve Tic. AŞ fabrikasında işverenin çalışanlara baskı yaparak sendikadan istifaya zorladığını iddia etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Elcab Kablo Profil San. ve Tic. AŞ fabrikasında yaşanan gelişmeler, sendikal hakların ihlali iddialarıyla gündeme geldi. Türk Metal Sendikası, işverenin çalışanlara baskı yaparak sendikadan istifaya zorladığını belirtti. Sendika, işverenin bu tutumuna karşı açıklama yaparak mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

2020 yılında İstanbul Arnavutköy'den Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınan ve yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Elcab Kablo fabrikasında, Türk Metal Sendikası 2023 yılında örgütlenerek önemli bir adım atmıştı. Çoğunluk sağlanarak yetki alınmasının ardından, 2024 yılının Ocak ayında işçiler için birçok hak içeren ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendika, 2024 yılının sonunda ikinci toplu iş sözleşmesini hazırlamaya başladığı sırada, işverenin sendikal faaliyetlere karşı bir dizi adım attığını öne sürdü. Konuya ilişkin Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"2024 Aralık ayında işveren, fabrikada bulunan iki bölümü kapatarak bu bölümleri İstanbul'a taşıdı. Bu süreçte, söz konusu bölümlerde çalışan 25 işçinin iş akitleri feshedildi. İşveren, sendikal sözleşmeyi engellemek amacıyla işçileri işten atma tehdidiyle sendikadan istifaya zorladı. Çalışanlar, fiziki ve psikolojik baskılara maruz bırakılarak sendikal haklarını kullanmaları engellenmeye çalışıldı. Üyelerimizin anayasal, yasal haklarını tanımayan, onlara örgütlü olmayı, insanca, özgürce yaşamayı reva görmeyen işveren, her türlü fiziki ve psikolojik baskıyla üyelerimizi yıldırmaya çalışıyor. Bu yapılanlar hukuksuzluktur, emeğe saygısızlıktır."

Açıklamada, bugüne kadar sosyal diyalogdan yana olduklarını ancak işverenin işçileri ekmekleriyle tehdit eden tutumuna sessiz kalmayacaklarını belirtilerek, işverenin iş barışını tehlikeye atan tutumdan vazgeçmesi ve toplu iş sözleşmesi sürecinin önündeki engellerin kaldırılması istendi.