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Türk Hava Yolları'ndan Tavan Fiyat Açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan Tavan Fiyat Açıklaması
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Türk Hava Yolları, İstanbul'da yaşanan depremin ardından iç hat uçuşlarında 30 Nisan 2025 tarihine kadar tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi.

Türk Hava Yolları, İstanbul'da yaşanan depremin ardından iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yeni belirlenen tavan fiyatı Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu. Yahya Üstün açıklamasında "Değerli yolcularımız, 30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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