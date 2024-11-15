Türk Hava Yolları'na ait AJet, filosunu genişletiyor. SunExpress ile imzalanan iş birliği kapsamında AJet, bu havayolu şirketinden 9 uçak kiraladı.

Yolcularına ekonomik, güvenli ve konforlu uçuş imkanı sunmayı hedef edinen AJet, SunExpress ile yeni bir iş birliği yaptı. Filosunda 85 uçağı bulanan AJet, SunExpress'ten 9 uçak kiraladı. Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım'da devreye alınacak. Kiralanan 9 uçak, kış döneminde hizmet verecek. AJet, 32 ülke ve 95 noktaya sefer yapıyor. Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet, günlük 400-450 sefer düzenliyor. 31 Mart'ta AJet adı altında ilk uçuşunu yapan Türkiye'nin genç hava yolu firması, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyor. - İSTANBUL