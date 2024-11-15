Türk Hava Yolları’na Ait AJet, Filosunu Genişletiyor
AJet, SunExpress ile yaptığı iş birliği kapsamında 9 Boeing 737-800 tipi uçak kiralayarak filosunu genişletiyor. Kiralanan uçaklar kış döneminde hizmet verecek ve AJet, 2025 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 100'e çıkarmayı planlıyor.
Türk Hava Yolları'na ait AJet, filosunu genişletiyor. SunExpress ile imzalanan iş birliği kapsamında AJet, bu havayolu şirketinden 9 uçak kiraladı.
Yolcularına ekonomik, güvenli ve konforlu uçuş imkanı sunmayı hedef edinen AJet, SunExpress ile yeni bir iş birliği yaptı. Filosunda 85 uçağı bulanan AJet, SunExpress'ten 9 uçak kiraladı. Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım'da devreye alınacak. Kiralanan 9 uçak, kış döneminde hizmet verecek. AJet, 32 ülke ve 95 noktaya sefer yapıyor. Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet, günlük 400-450 sefer düzenliyor. 31 Mart'ta AJet adı altında ilk uçuşunu yapan Türkiye'nin genç hava yolu firması, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyor. - İSTANBUL