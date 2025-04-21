TÜPRAŞ İşçileri için Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor

(İZMİR) - TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında 31 Ocak'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 12. oturumda da uzlaşma sağlanamadı. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "Artık müzakerenin bittiği yerdeyiz, mücadelemiz başlamıştır" dedi.

TÜPRAŞ'taki 3 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşmaya varılamadı.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, rafineri önünde yaptığı basın açıklamasında, işverenin ilk altı ay için yüzde 28, ikinci altı ay için yüzde 18, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimler için TÜFE oranında, beşinci altı ay için TÜFE artı yüzde 2, altıncı altı ay için ise sadece TÜFE oranında zam önerdiğini bildirdi.

Toptan, şöyle devam etti:

"Şimdi bu işveren çıkıp diyor ki, 'Biz iyi maaş veriyoruz'. Sen TÜPRAŞ işçisine bunu mu reva gördün? Şu anda geldiğimiz nokta ortada. Mesailer sayesinde geçinebiliyoruz. Mesai olmadığı zaman aldığımız ücretler belli. Bordro çıkarıyorlardı, bekliyoruz o bordroları. Şişirilmiş bordroları medyaya vermeleri hiçbir şeyi değiştirmez. 'Müzakere, müzakere' diyorsunuz, ama artık müzakerenin bittiği yerdeyiz. Bugün itibarıyla mücadelemiz başlamıştır."

Toptan, dört şube başkanının geçen hafta kararlar aldığını bildirerek, "Baş operatör arkadaşlar artık iş müsaadelerini, iş izinlerini, sorumlulukları almayacaksınız. Eğer biz buranın evladı değilsek, biz ailenin parçası değilsek, artık sorumluluk da almayacağız" dedi.

"TÜPRAŞ işçisi yalnız değildir"

Süreci dört şube ve işçilerle birlikte yürüteceklerini dile getiren Toptan, sendikanın genel merkezindeki hukukçularla da görüştüklerini, takip edilecek yolları belirlediklerini aktardı.

Toptan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada da artık hesaplaşma zamanı geldi. Bize hakaret edenler, bizi küçümseyenler var. Evet, onlarla sosyal medyada da hesaplaşacağız. Diyorlar ki, 'Başkan niye bu kadar açık konuşuyorsun?' Sabah konuştuk arkadaşlar, bu süreçte yapacağımız her şeyi birlikte yapacağız. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Sonuna kadar hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz. Bazı arkadaşlar diyor ki, 'Başkan çok sert başlamayalım.' Ama arkadaşlar, nefes alacak halimiz kalmadı. Cebimizde para yok. Temmuzdan bu yana zaman geçiyor ama hala masalarda 'Çok iyiyiz, çok güzeliz' diyorlar. Çok iyiysen, çok güzelsen burada olacaksın, işçinin yanında olacaksın. İşçi burada, sendika burada. Hep birlikte mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz arkadaşlar.

Önümüzde 23 Nisan var. İşveren sosyal projelere çok önem veriyor ya… Ben çocuğumun istediğini alamıyorsam ama onlar sosyal projelerde reklam yapıyorsa, orada bir sorun var demektir. Ben her şeyi konuşacağım. Onlar da görecek. Bizi kandıramayacaklar. Bize rafineri işçisinin 2011, 2013, 2015'te aldığı parayı verin. Rafineri işçisi bugüne kadar geçim sıkıntısı çekmedi. Ta ki 2017'de başladı, 2019'da taban yaptı. Biz sadece hak ettiğimiz parayı istiyoruz, fazlasını değil."

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında 31 Ocak'ta başlayan toplu sözleşmesi görüşmelerinde sendika 2 yıllık sözleşme imzalanmasını, ilk altı ay için yüzde 73 zam verilmesini istiyor. Sendika ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için ise gerçekleşen enflasyon oranına yarısı kadar refah payı talep ediyor.