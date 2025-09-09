Haberler

Tunceli'de Ulukale Dut Tesisi'nin Kapasitesi Artırılacak

Ulukale Dut Tesisi'nde yıllık üretim kapasitesinin 550 tona çıkarılması ve yeni paketleme bölümünün devreye alınması planlanıyor. Tunceli Valisi, bölge tarımı için yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Tunceli'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Ulukale Dut Tesisi'nde, üretim kapasitesinin 550 tona çıkarılması ve paketleme bölümünün kısa süre içinde devreye alınması planlanıyor.

Tunceli'de tarım ve üretim alanında yürütülen yatırımlar, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ulukale Dut Tesisi'nde sürdürülen çalışmalarla, hem üretim kapasitesinin artırılması hem de kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Tesiste yürütülen projelerle yıllık üretim kapasitesinin 550 tona çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca ürünlerin değer kazanmasını sağlayacak paketleme bölümünün de kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisteki modern üretim altyapısını yerinde inceleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yapılan çalışmaların bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Vali Aygöl, üreticilerin alın teri ve emeğiyle büyüyen bu sektörde her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, desteklerinin süreceğini söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
