Tunceli'de Haziran Ayında 207 Firmada Denetim Yapıldı

Tunceli'de Haziran Ayında 207 Firmada Denetim Yapıldı
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Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, haziran ayında 207 firmada toplam 1015 ürün denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan 5 firmaya idari yaptırım uygulandı. İl Müdürü Kayan Topal, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri haziran ayında 207 firmada bin 15 ürün denetimi gerçekleştirdi.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, şehir merkezi, ilçeler ve beldelerde zincir ve yerel marketler başta olmak üzere kafe, lokanta, pastane, tatlıcı, fırın, kasap, berber ve yiyecek içecek hizmeti sunan birçok işletmeyi denetledi. Toplamda 207 firmada bin 15 ürün incelenirken 5 firmaya ise idari yaptırım uygulandı. Ekipler işletme sahiplerine kurallara uymaları gerektiğini hatırlatarak denetimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz ay yapılan denetimler hakkında bilgi veren Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayan Topal, "Yaz ayları ile birlikte şehrimizin nüfusu artmakta ve turizm şehri olan ilimizin su kenarı işletmeleri yoğun rağbet görmektedir. Bizler de müdürlük olarak işletmeleri uyarıyor, bilgilendiriyor, uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere de idari yaptırımlar uyguluyoruz. Kurallara uyan işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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