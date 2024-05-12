Tunceli'de Fahiş Fiyat Uygulamasına Yaptırım

Tunceli'de, son dönemlerde vatandaşların kasaplardaki fiyatlara yönelik şikayetlerinin artması üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat uygulamasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Daha önce fiyatların tarife listesinden yüksek rakamla satıldığı tespit edilen 11 esnafa önce uyarı, ardından da uyarıların dikkate alınmaması üzerine idari yaptırım uygulandı.

Tunceli'de, geçtiğimiz haftalarda merkez Atatürk Mahallesi ve Moğultay Mahallesi'ndeki kasaplara yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştiren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında kasaplara bağlı bulundukları esnaf odasından almış oldukları güncel fiyat tarifesine uyulması konusunda yazılı olarak uyarıda bulundu. Şikayetlerin devam etmesi üzerine tekrar yapılan denetimlerde, uyarıları dikkate almayan ve yüksek fiyattan satış yapmaya devam ettiği tespit edilen 11 işletmeye, Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından bu kez idari yaptırım uygulandı.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Tunceli Ticaret il Müdürü Kayahan Topal, "Esnafımızı zor durumda koymamak adına, kendilerine ilk olarak idari yaptırım cezası uygulamak yerine önce yazılı olarak uyarıda bulunmuştuk. Bu uyarılarımızı dikkate alan birçok esnafımız fiyatları tarifeye uygun duruma çekmişlerdi. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak bazı işletmelerin de fiyatlarını tarifeye uygun duruma çekmediği yönünde şikayetler almaya devam ettik. Yapmış olduğumuz denetimler neticesinde 11 işletmeye idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde denetimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek" dedi.

İl Müdürü Topal, vatandaşların duyarlı davranarak uygunsuzluğun tespiti halinde şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne iletilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. - TUNCELİ