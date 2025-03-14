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Tunceli'de Erkek Kuaförlerine İdari Yaptırım

Tunceli'de Erkek Kuaförlerine İdari Yaptırım
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Tunceli'de gerçekleştirilen denetimlerde, 22 erkek kuaföründen 10'una idari yaptırım uygulandı. Tunceli Ticaret İl Müdürü, esnafların ücret tarifelerine uyması gerektiğini belirtti.

Tunceli'de yapılan denetimlerde 10 erkek kuaförüne idari yaptırım uygulandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetlenen 22 erkek kuaföründen 10'una idari yaptırım uygulandı. Ücret tarifesine uyulup uyulmadığı yönünde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak gittiği sektörlerden biri olan erkek kuaförlerine ekiplerimizce denetim yapıldı. Daha önce uyarmış olduğumuz birçok esnafımız eksiklerini gidermişlerdi ancak uyarılarımıza rağmen güncel tarife bulundurmayan ve tarife üzerinde işlem yapan bazı işyerlerine idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Esnaflarımızın sıkıntı yaşamasını istemiyoruz lakin belirlenen kurallara uyulması konusunda bir kez daha hassas davranmalarını bu vesileyle kendilerinden istirham ediyorum" dedi.

Topal, uyarıları dikkate alan esnafa da teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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