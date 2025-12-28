Tunceli'de ÇKS başvuruları için hafta sonu mesaisi

Tunceli'de, Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlükleri, 2026 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının tamamlanabilmesi amacıyla hafta sonu da hizmet vererek üreticilerin mağduriyet yaşamamasını sağladı.

2026 Yılı ÇKS başvurularında sona yaklaşılırken, Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlükleri yoğunluğu azaltmak ve başvuruların eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla hafta sonu mesaisine devam etti. Üreticilerin kayıt işlemlerini zamanında gerçekleştirebilmesi için sürdürülen çalışmalarda, başvuruların 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, çiftçilere başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulunuldu. - TUNCELİ