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Tüketicilerin Cayma Hakkı Kolaylaşıyor
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Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Dokuzlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Cayma hakkının kolaylaştırıldığını ve istisnaların tüketiciler lehine azaltıldığını vurguladı. Düzenlemeler 2025 yılında yürürlüğe girecek.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Dokuzlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere yönelik yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu ve cayma hakkının kolaylaştırıldığını, istisnaların ise tüketiciler lehine azaltıldığını belirtti.

Dokuzlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür sözleşmeler; satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında, iş yeri dışında tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında ya da uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşmeleri ve mal ile hizmetlerin tanıtımı veya satışı amacıyla düzenlenen geziler sırasında yapılan anlaşmaları kapsıyor. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 2025 yılında yürürlüğe girecek. Yetki belgesine sahip tüm satıcı ve sağlayıcıların belgelerini 1 Nisan 2025 tarihine kadar yenilemesi gerekecek. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren akdedilen sözleşmelerde tüketiciler, cayma hakkını kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla kullanabilecek. Sosyal mesajlaşma uygulamalarına her tüketicinin erişim imkanı olmamasından dolayı cayma bildiriminin kısa mesaj veya e-posta ile yapılması usul açısından uygun görüldü."

Eyüp Dokuzlar, cayma hakkının kullanılamayacağı durumları ise şu sözlerle açıkladı:

"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallara ilişkin sözleşmeler ile ambalajı açıldığında bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamayacak. Cayma hakkındaki istisnalar tüketiciler lehine daraltıldı."

Eyüp Dokuzlar, yeni düzenlemelerin etkisine dair ise şunları söyledi:

"Cayma hakkı kolaylaştı, istisnalar tüketiciler lehine azaltıldı. Bu değişiklikler, tüketicilerin cayma hakkı bildirimini daha kolay yapmasını sağlayacak ve mağduriyetleri azaltacak. Hak arandıkça haksızlıklar azalır. Tüketicileri haklarını aramaya ve tüketici örgütlerine üye olmaya davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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