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TÜİK eylülde yıllık enflasyonu yüzde 29,73 açıkladı, Kadirli'de yurttaşlar inanmadı

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TÜİK eylülde yıllık enflasyonu yüzde 29,73 açıkladı, Kadirli'de yurttaşlar inanmadı
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TÜİK, eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olduğunu açıkladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar verilere şüpheyle yaklaşarak TÜİK'e inanmadıklarını, fiyatların pahalı olduğunu ve canlarının istediğini alamadıklarını söyledi.

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olduğunu açıkladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar verilerden duydukları şüpheyi dile getirdi. Bir ilçe sakini, "Fiyatlar çok pahalı. Canımın istediğini alamıyorum" dedi.

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylülde aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 arttı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan verilere tepki gösterdi.

"TÜİK İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNUYOR"

Kadirli'de pazar alışverişine çıkan bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Pazarda fiyatlar yükselmiş, TÜİK kendi kendine problem yaratıyor. İnsanların ekmeğiyle, rızkıyla oynuyor. Geçen haftaya göre bugün 20 lira, 30 lira fark var fiyatlarda. İnsan hesap mı yapsın? Alıcı, tüketici ne yapsın? Şu gördüğün millet, halk bunlardan çok ekonomist. Çünkü 25 bin lira kira verip, 20 bin lira maaş alıp geçinen insanlar burada nasıl dolap döndüğünü biliyor" diye konuştu.

Bir başka yurttaş da TÜİK'e inanmadığını bildirdi ve fiyatların "el yaktığını" söyledi.

"CANIMIN İSTEDİĞİNİ ALAMIYORUM"

Bir başka vatandaş da, "Fiyatlar çok pahalı, hiçbir şey almadım bir salatalık aldım. Canım istediğini alamıyorum" dedi.

Bir emekli ise, enflasyon rakamlarının "emekli aylıkları, asgari ücret zamları öncesinde düşük tutulduğunu" ifade ederek, "TÜİK'e hiç inanmıyorum" diye konuştu.

Başka bir ilçe sakini ise, "Emekliyim, her şeyi almamın mümkünü yok. TÜİK'e inanmıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Canımın istediğinin hiçbirini alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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