TÜİK'e Göre Kırklareli Genç Nüfusu En Düşük 6. İl Oldu

TÜİK'e Göre Kırklareli Genç Nüfusu En Düşük 6. İl Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kırklareli genç nüfus oranıyla Türkiye'de en düşük genç nüfus bulunan iller arasında 6. sırada yer aldı.

TÜİK Türkiye'de genç nüfusu en düşük illeri açıkladı. Açıklanan verilere göre Kırklareli 6. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Kırklareli'nde 12.5 genç nüfus bulunuyor.

Böylelikle genç nüfusu en düşük iller arasında Kırklareli 6. il oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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