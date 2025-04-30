TTK Genel Müdürü Kiraz'dan Orman Bölge Müdürü Keskin'e Ziyaret

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i ziyaret etti. Ziyarette maden direği tahsisi, maden izinleri ile devam eden çalışmalar konuşuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Mithat Gülsever ve Muhammed Sefa Topuz ile birlikte Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında maden direği tahsisi, maden izinleri ile ilgili devam eden çalışmalar üzerine karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. - ZONGULDAK