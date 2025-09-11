Haberler

TŞOF Başkanı Yiğiner'den AK Parti Yetkililerine Ziyaret

TŞOF Başkanı Yiğiner'den AK Parti Yetkililerine Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Ekonomi ve Teşkilat Yönetimine yaptığı ziyarette yeni düzenlemenin esnaf ve sanatkarlara ağır mali yük getireceğini belirtti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Ekonomi ve Teşkilat Yönetimine ziyarette bulundu. Yiğiner, "Yeni düzenleme esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde ağır bir mali yük oluşturacak"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ü ziyaret etti. Ayrıca ziyarete Yalova ESOB Başkanı Mustafa Bozkurt, TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Yalova Minibüsçüler Odası Başkanı Erhan Baş ve Ankara Şoförler Odası yöneticileri de katıldı.

"Söz konusu düzenleme esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde ağır bir mali yük oluşturacak"

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilgili de konuşan TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, söz konusu düzenlemenin esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde ağır bir mali yük oluşturacağını belirterek; kararın yeniden değerlendirilmesi, gerekli ertelemelerin yapılması ve esnafın mağdur edilmeyeceği çözümlerin hayata geçirilmesi yönündeki görüşlerini paylaştı.

Ziyaret kapsamında yapılan istişarelerin verimli geçtiğini belirten Genel Başkan Yiğiner, çözüm odaklı yaklaşımlarından ve misafirperverliklerinden dolayı Nihat Zeybekçi, Cenap Aşçı ve Ahmet Büyükgümüş'e teşekkür ettiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Can Holding operasyonunda Türkiye'nin dev şirketlerine el konuldu

Can Holding operasyonunun detayları! Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi..
Mesut Yar, Habertürk'e el konulduğunu canlı yayın esnasında öğrendi

Canlı yayında Habertürk'e el konulduğunu öğrendiği an
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Yeni mesleği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Galatasaray taraftarını delirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.