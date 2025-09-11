TŞOF Başkanı Yiğiner'den AK Parti Yetkililerine Ziyaret

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Ekonomi ve Teşkilat Yönetimine ziyarette bulundu. Yiğiner, "Yeni düzenleme esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde ağır bir mali yük oluşturacak"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ü ziyaret etti. Ayrıca ziyarete Yalova ESOB Başkanı Mustafa Bozkurt, TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Yalova Minibüsçüler Odası Başkanı Erhan Baş ve Ankara Şoförler Odası yöneticileri de katıldı.

"Söz konusu düzenleme esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde ağır bir mali yük oluşturacak"

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilgili de konuşan TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, söz konusu düzenlemenin esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde ağır bir mali yük oluşturacağını belirterek; kararın yeniden değerlendirilmesi, gerekli ertelemelerin yapılması ve esnafın mağdur edilmeyeceği çözümlerin hayata geçirilmesi yönündeki görüşlerini paylaştı.

Ziyaret kapsamında yapılan istişarelerin verimli geçtiğini belirten Genel Başkan Yiğiner, çözüm odaklı yaklaşımlarından ve misafirperverliklerinden dolayı Nihat Zeybekçi, Cenap Aşçı ve Ahmet Büyükgümüş'e teşekkür ettiğini belirtti. - ANKARA