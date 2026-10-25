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Trump, İran savaşı bitince petrol fiyatlarının dramatik şekilde düşeceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki ara seçim mitinginde İran savaşının yakında biteceğini söyledi. Trump, savaş biter bitmez petrol fiyatlarının çok kısa bir süre içinde dramatik şekilde düşeceğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran savaşının yakında biteceğini belirterek "Petrol fiyatları geçici olarak yüksek seyretse de savaş biter bitmez çok kısa bir süre içinde dramatik şekilde düşecek" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, ülkesinin Georgia eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'a askeri açıdan büyük bir darbe indirdiklerini söyleyen Trump, "Biliyorsunuz, İran'ın 159 gemisi vardı. Şimdi hepsi denizin dibinde. 268 tane harika uçakları vardı. Tamamı pistlerin dört bir yanına küçük parçalar halinde saçılmış durumda. Artık uçakları yok. Gemileri yok. Hiçbir şeyleri yok" dedi. İran'ın lider kadrosundaki önemli isimleri de düzenledikleri saldırılarda öldürdüklerini hatırlatan Trump, "Liderleri yok. Birinci kademe liderler gitti. İkinci kademe liderler gitti. Durmam gerekiyor çünkü kiminle müzakere ettiğimizi bilmemiz lazım" diye konuştu.

"İran'ı askeri, finansal ve diğer her açıdan mağlup ettik"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'yı İran politikaları nedeniyle eleştiren Trump, "Bazılarının İran Nükleer Anlaşması olarak adlandırdığı, İran için nükleer silaha giden yol olan Barack Obama'nın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ben feshettim. Bu, yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi" şeklinde konuştu. Son olarak Gece Yarısı Çekici Operasyonu (Operation Midnight Hammer) ve Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury) ile İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yerle bir ettiklerini vurgulayan Trump, "Onları askeri, finansal ve diğer her açıdan mağlup ettik. Şimdi ise sadece tek bir şeyi garantiye alıyoruz: Asla ama asla bir nükleer silaha sahip olamayacaklarından emin olmak zorundayız. ve bunu çok kolay bir şekilde başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemileri hızlı bir şekilde oradan çıkaracağız"

İran savaşının yakında biteceğini belirten Trump, "Petrol fiyatları geçici olarak yüksek seyretse de savaş biter bitmez çok kısa bir süre içinde dramatik şekilde düşecek" dedi. Hürmüz Boğazı'nda bekleyen petrol yüklü pek çok geminin bulunduğunu aktaran Trump, "Onları oradan çok hızlı bir şekilde çıkaracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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