Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Vosvoslarla Şehir Turu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Travos) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vosvoslarıyla şehir turu attı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, vosvos severler Trabzon'u tanıtmak amacıyla çeşitli etkinliklere katıldı.

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Travos) vosvoslarla birlikte şehir turu attı.

Trabzon'da vosvos severler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı araçlarıyla şehir turu atarak kutladı. Beşirli Sahili'nden başlayan şehir turu Meydan bölgesinde son bulurken renkli anlar yaşandı.

Grup üyelerinden Ali Kuyumcu, etkinliğin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Organizasyon 25-30 yıldır devam ediyor Trabzon olarak. Çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz, çevre illeri ve Trabzon'u tanıtmak amacıyla ve uygulamaya devam ediyoruz. Yaylalara, şenliklere gidiyoruz. Daha çok otizmli çocuklara yardım amacıyla çok değişik yönlerde kutluyoruz."

Etkinliği ailesiyle katıldığını belirteren Yunus Batmaz ise "Bu etkinliği yıllardır düzenliyoruz, mazisi bizden öncekilerde var tabii ki işin içerisinde bizden sonrakilerde olacak. Biz herhalde bir 15-20 senedir varız ama bizden önce olanlarda vardı. Dediğim gibi babadan çocuğa geçen etkinlik anlayışı klasik sevdası bu şekilde gidiyor. Ben kardeşim, onun eşi, kendi eşim, yeğenlerimle ve çocuklarımızla birlikte katıldık. Dediğim gibi burada amaç gençleri ve kadınları bu işe katıp zamanla onlara bırakacağız, ebediyete kadar biz de yaşamayacağız vosvoslar da yaşamayacak ama bu kültürün devam etmesi" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Gençlik Trabzon Spor Yerel Yaşam Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title