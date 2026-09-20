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Trabzon'da plaj işletmecileri 3 ayda 20 günü geçemedi, sezon son 10 yılın en kötüsü oldu

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Trabzon'da plaj işletmecileri 3 ayda 20 günü geçemedi, sezon son 10 yılın en kötüsü oldu
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Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girenlerin sayısı düşünce plaj işletmecileri bu sezonu ekonomik olarak kötü geçirdi. Üç ayda çalıştıkları gün sayısı 20'yi geçmeyen işletmeciler, son 10 yılın en kötü sezonunu yaşadıklarını belirtti.

Trabzon'da bu sezon deniz mevsimi, plaj işletmecileri için kötü geçti. Havaların çoğu kez kapalı, rüzgarlı ve yağmurlu olması nedeniyle denize girenlerin sayısı düşünce plajlar işletmecileri bu durumdan olumsuz etkilendi.

Doğu Karadeniz'de havaların kötü gitmesi plaj işletmecilerini ekonomik olarak olumsuz yönde etkilerken, son 10 yılın en kötü sezonu yaşadıklarını ifade ettiler. Özellikle hafta sonlarında yaşanan olumsuz hava şartlarının işlerini ciddi şekilde etkilediğini kaydeden plaj işletmecileri, üç ay içerisinde çalıştıkları gün sayısının 20'yi geçmediğini belirttiler.

Akçakale'de faaliyet gösteren plaj işletmesinin müdürlerinden Ahmet Salih Sivrikaya, sezon boyunca çalıştıkları gün sayısının oldukça düşük olduğunu belirterek peş peşe çalıştıkları gün sayısının hemen hemen hiç olmadığını ifade etti. Son on yıldır ilk kez böyle bir sezon geçirdiklerini kaydeden Sivrikaya, "Hava şartları zaten belli. Buranın durumu ortada. Buranın en aktif günü pazar günüdür. Bir pazar günü bile çalışamadık. Son iki-üç ay içerisinde cumartesi ve pazar günleri birçok kez açamadık. Buranın kirasını yine Milli Emlak'a vereceğiz. Daha önce böyle bir durum yaşamamıştık, ilk defa bu sezon böyle oldu. Yaklaşık 15-20 yıldır buradayım, ilk defa böyle bir yıl görüyorum. Peş peşe çalıştığımız gün sayısı kesinlikle yok. Havalar malum. Üç ay içerisinde çalıştığımız gün sayısı 20'yi geçmez. Şu anda zaten kapattık sayılır, toparlanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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