Trabzon Emek Demokrasi Platformu'ndan 'Bütçe' Tepkisi: "Dayanacak Ne Gücümüz Kaldı Ne de Tahammülümüz"

HABER: Esra Nur Pehlivan-Gençağa KARAFAZLI

TRABZON) – Trabzon Emek Demokrasi Platformu, 2026 yılı Bütçe Kanun Teklifi'ni protesto etti. Platform adına konuşan Muhammet İkinci, "Yangın yerine dönen çarşı pazar, kaynamayan tencere, pişmeyen aş, bulunmayan iş, ödenmeyen ev kirası, geleceksizlik ve güvencesizlik hayatlarımızı cehenneme çevirdi. Dayanacak ne gücümüz kaldı ne de tahammülümüz. Hükümet istifa etmeli, sandık kurulmalıdır" dedi.

Trabzon Emek Demokrasi Platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, hükümetin 2026 yılı bütçesini protesto etti. Maraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar sloganlarla yürüyen kalabalık adına konuşan Muhammet İkinci, hazırlanan bütçenin halkın değil, sermayenin bütçesi olduğunu vurguladı. Bütçenin yoksulluğu derinleştirdiğini, eğitim ve sağlık gibi temel haklara ayrılan payın azaldığını belirten İkinci, şunları kaydetti:

"'Bu ülkenin insanını aç bırakırız, yoksulluğa mahküm ederiz ve teslim alırız diyorlar'. Ömrümüz yarı aç, yarı tok geçsin istiyorlar. Bu ülkeyi sermaye için dikensiz gül bahçesine çevirmek, ülkenin kaynaklarını haraç mezat sermayeye peşkeş çekmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Son sözümüz hükümete olsun: Sabır taşı çatladı. Yangın yerine dönen çarşı pazar, kaynamayan tencere, pişmeyen aş, bulunmayan iş, ödenmeyen ev kirası, geleceksizlik ve güvencesizlik hayatlarımızı cehenneme çevirdi. Dayanacak ne gücümüz kaldı ne de tahammülümüz. Hükümet istifa etmeli, sandık kurulmalıdır. Son sözümüzü şaire bırakalım: Eğer hak, haksızlıktan yüceyse; sevgi nefretten üstünse, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok usta, biz kazanacağız."

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sözcüsü Metin Serdar ise "Bu bütçede halk yok. Bu bütçede kamu emekçileri yok, kamu emeklileri yok, işçiler yok, köylüler yok,öğrenciler yok. Halk adına toplanan vergilerin bu bütçeden eşit şekilde paylaştırılmasını istiyoruz. Trabzon Meydanı'ndan sesleniyoruz: Halk için bütçe, kamu emekçileri için bütçe" dedi.

Protesto eylemine katılan yurtaşlar da tepkilerini "İnşallah güzel günler gelecek. Emekçiye bütçe yok. Asgari ücrete zam yok. Ama burada binlerce insan var; emekli var, memur var, çalışan var. Biraz daha duyarlılık göstermek gerekiyor. Emekliyim, açım. Onun için hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.