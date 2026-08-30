ATSO Başkanı Torunoğlu: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Gurur ve Coşkuyla Kutluyoruz

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

Torunoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Torunoğlu, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin, milletin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu büyük mücadelenin eşsiz bir sonucu olduğunu kaydetti.

Torunoğlu, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan bizlere emanet edilen bu güzel vatanı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına, üretimine, istihdamına ve geleceğine katkı sunmak için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı