Tomarza İlçesi'nde Ekmek Fiyatları Düştü

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde 6.50 TL'ye satılan ekmek, bu gün itibarıyla 5 TL'ye satılmaya başladı.

İlçede; 15 Ağustos 2023 itibariyle 5 TL'den 6.50 TL'ye çıkan 200 gram ekmeğin fiyatı; bu gün itibariyle 5 TL'ye yeniden satılmaya başlandı. Ekmeğin ucuzlaması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. - KAYSERİ