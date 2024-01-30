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Tomarza İlçesi'nde Ekmek Fiyatları Düştü

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Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde 6.50 TL'ye satılan ekmek, bu gün itibarıyla 5 TL'ye satılmaya başladı. İlçede; 15 Ağustos 2023 itibariyle 5 TL'den 6.50 TL'ye çıkan 200 gram ekmeğin fiyatı; bu gün itibariyle 5 TL'ye yeniden satılmaya başlandı. Ekmeğin ucuzlaması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde 6.50 TL'ye satılan ekmek, bu gün itibarıyla 5 TL'ye satılmaya başladı.

İlçede; 15 Ağustos 2023 itibariyle 5 TL'den 6.50 TL'ye çıkan 200 gram ekmeğin fiyatı; bu gün itibariyle 5 TL'ye yeniden satılmaya başlandı. Ekmeğin ucuzlaması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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