TOKİ 500 bin konut projesinde Kırklareli'nin kura çekimi 18 Şubat'ta yapılacak

Güncelleme:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli için hak sahibi belirleme kura çekimi 18 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli için kura çekim 18 Şubat'ta yapılacak.

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan Kırklarelili vatandaşların merakla beklediği hak sahibi belirleme kura çekimi 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte projede yer alan konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ'nin 81 ili kapsayan sosyal konut hamlesi kapsamında Kırklareli'nde de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
