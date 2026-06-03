Haberler

Tokat'ta Tekstil İşçilerinin Grevi 34'üncü Gününde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, 34 gündür süren tekstil grevinde işverenin dayatmacı tutumunu eleştirerek, mücadelenin sadece ücret değil, sendikal haklar ve emeğin onuru için olduğunu vurguladı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, tekstil işçilerinin başlattığı ve 34'üncü gününe giren greve ilişkin açıklamalarda bulundu. İşverenin uzlaşma yerine dayatmayı tercih ettiğini savunan Arslantaş, "Tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların bedeli yalnızca işçilere yüklenemez. Toplu iş sözleşmesi hakkı pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası üyeleri, eylemler kapsamında Tokat'ta bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. "Emeğe saygı" ve "sendikal hakların tanınması" taleplerinin öne çıktığı basın açıklamasını Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş okudu.

İşçilerin 34 gündür grevde olduğunu ve anayasal haklarının görmezden gelindiğini ifade eden Arslantaş, işverenin tutumunu eleştirdi. Çalışanların iradesinin dikkate alınmadığını belirten Arslantaş, şunları söyledi:

"Mağazalarda satılan o ürünler, bu emekçilerin alın teriyle üretiliyor. Yıllardır bu markanın büyümesinde en büyük pay sahibi işçilerdir. Ancak bugün gelinen noktada işçilerin emeği yok sayılıyor, hakları teslim edilmiyor. İşveren uzlaşma masası kurmak yerine dayatma yöntemini tercih ediyor. Biz bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz."

"BU SADECE BİR ÜCRET MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Grevin sadece maaş artışı talebiyle sınırlı kalmadığının altını çizen Arslantaş, mücadelenin kapsamını şu sözlerle özetledi:

"Bu grev sadece bir ücret artışı talebi değildir; bu mücadele emeğin onuru, sendikal haklar ve adalet arayışıdır. Tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların faturası sadece işçiye kesilemez. Örgütlü mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

"ULUSLARARASI MARKALARA VE TÜKETİCİYE ÇAĞRI"

Açıklamada, üretimi yapılan uluslararası markalara da seslenilerek yaşanan hak ihlallerine karşı sessiz kalınmaması ve işçi taleplerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı. Tüketicilerden ise alışveriş tercihlerinde bulunurken "emeğe saygı gösteren üretim anlayışını" göz önünde bulundurmaları istendi.

Tokat'taki eylemde sık sık birlik ve beraberlik sloganları atan sendika üyeleri, haklarını alana kadar mücadeleden kesinlikle geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü

Besicinin yaptığı hata, hayvanlarının hayatına mal oldu
Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife'den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu

Gelinlik deniyordu, ayrılık haberi geldi! Bikinili paylaşımı olay oldu
Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Emniyet mensubu evinde ölü bulundu
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

Casusluk yaptıklarını kabul edip tüm dünyadan özür diledi
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var