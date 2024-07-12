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Tokat'ta Fırın İşletmecisinden Madeni Para Kampanyası

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Tokat'ta bir fırın işletmecisi, madeni para sıkıntısını çözmek için ilginç bir kampanya başlattı. Her 500 TL madeni para getirene simit, yağlı ve çay bedava.

Tokat'ta bir fırın işletmecisi, rüyalarına dahi giren madeni para sıkıntısını çözmek ilginç bir kampanya başlattı.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bulunan bir fırın işletmecisi, madeni para sıkıntısını çözmek için dikkat çekici bir kampanya başlattı. İş yerinin camlarına "Her 500 TL madeni para getirene simit, yağlı ve çay bedava" yazıları asan esnaf, bu ilginç yöntem sayesinde bozuk para ihtiyacını çözmeyi hedefliyor.

"Bozuk para rüyalarımıza dahi giriyor"

Madeni paraların yetersizliği nedeniyle müşterilere para üstü verirken sıkıntı yaşadıklarını belirten 38 yaşındaki fırın işletmecisi Ömer Uçar, "Bozuk para bulamıyoruz. Ailemizle vakit geçireceğimiz zamanı bozuk para aramayla geçiriyoruz ama yine de bulamıyoruz. Sadece benim değil, bütün esnafın sıkıntısı bu yönde. O yüzden böyle bir kampanya aklımıza geldi. Umarım amacımıza ulaşırız. Bozuk para bulmak için mahalle mahalle dolaştığımız oluyor. Sosyal medya üzerinden ulaştığımız insanlar oluyor. Bazıları geri dönüş yapıyor. Çocuklarımız ve ailemizle geçireceğimiz vakti bozuk para aramayla geçiriyoruz. Belki inanmazsınız ama rüyalarımıza dahi giriyor" dedi.

"Enflasyona bile zararı var"

Uçar, bozuk para sıkıntısının enflasyona da zarar verdiğini iddia ederek, "Çoğu esnafımız bozuk para sıkıntısı çekiyor. Bundan dolayı da 5 ve katlarına göre fiyatları yuvarlıyor. 5-10-15 ve 20 TL olarak yuvarlıyorlar. Bu da vatandaşımızın kaybına sebep oluyor" diye konuştu.

Fırın işletmecisinin başlattığı bu kampanya, vatandaşların ilgisini çekerken, kısa süreli şaşkınlık yaşamalarına da neden oldu. İş yerinin camlarında yazıyı görenler hem esnafın sorununa destek vermek hem de bedava simit, yağlı ve çaydan yararlanmak için madeni para getirmeye başladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Simit Tokat Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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