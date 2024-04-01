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Tokat'ın Alpudere Köyünde İçme Suyu Sorunu Yenilenebilir Enerjiyle Çözüldü

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Tokat'ın Alpudere köyünde yıllarca devam eden içme suyu sorunu çevreye duyarlı bir projeyle çözüldü. Aylık 12 bin liralık maliyet, yenilenebilir enerji ile sıfıra indi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyü, uzun yıllardır içme suyu sıkıntısıyla mücadele ediyordu. Köydeki su ihtiyacını karşılamak için yıllarca sondajla elektrik ile kuyuya su basılıyordu. Ancak bu yöntem, aylık 10 bin ile 12 bin civarında elektrik parası gerektiriyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla, kaymakamlığın köylere hizmet götürme birliği tarafından bir proje başlatıldı. Proje kapsamında, köyde 12 kwe'lik bir çatı paneli kuruldu. Sonuç olarak, son iki ayda elektrik maliyeti hemen hemen sıfıra indirildi. Alpudere köyünde yaşayan yaklaşık 400 kişilik nüfusun su ihtiyacını karşılayan bu çözüm, 85 hanenin yaşamını olumlu yönde etkiledi. Eskiden direkt olarak firmadan alınan elektrikle su çıkartılırken, şimdi kurulan panellerle kendi üretilen elektrikle su depoya basılıp şebekeye veriliyor. Bu proje, sadece köy sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevreye duyarlı bir enerji kullanımını teşvik ederek sürdürülebilir bir çözüm sunmuş oldu.

Muhtar Tuncay Algeç, "Köyümüzde yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Buradan sondajla elektrik ile kuyuya su basılıyordu. Bunun maliyeti de aylık 10 bin ile 12 bin civarında elektrik parası geliyordu. Bunu karşılamak için kaymakamlığımızın köylere hizmet götürme birliği tarafından proje yaptırdık. 12 kwe'lik çatı paneli kurduk. Son iki aydır da maliyeti hemen hemen sıfıra düşürdük. Yaklaşık 85 hanede 400 nüfusun su ihtiyacını karşılıyoruz. Öncesinde direkt firmadan aldığımız elektrikle suyu çıkartıyorduk. Şu anda panel kurduk. Kendi ürettiğimiz elektrikle suyu depoya basıp şebekeye veriyoruz. Son iki ayda 135 TL faturamız geldi. Daha sonraki aylarda 12 civarında fatura geliyordu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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