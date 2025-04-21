Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

TOBB ve YÖK Arasında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

TOBB ve YÖK Arasında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yükseköğretim Kurulu, üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla ortak bir protokol imzaladı. Törende TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

Üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni, TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla, TOBB ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye genelinde seçili meslek yüksekokullarında Oda-Borsa iş birliğinde çok paydaşlı ve çok boyutlu bir dönüşüm süreci başlatılacak.

İş birliğine protokolünün imzaladığı törene, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.