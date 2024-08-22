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TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu, bölge temsilcileri toplantısında bilgiler verdi

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TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu, Düzce ve Batı Karadeniz etkinlik programları hakkında bilgiler vermek üzere bölge temsilcileri toplantısına katıldı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu, GGK bölge temsilcileri toplantısına katılarak yapılacak programlarla ilgili bilgiler verdi.

TOBB Düzce GGK ve Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu, Ankara'da Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen GGK bölge temsilcileri toplantısında söz alarak Düzce ve Batı Karadeniz etkinlik programları hakkında bilgiler verdi.

Toplantının çok faydalı geçtiğini ve TOBB bünyesinde faaliyet göstermekten duydukları onuru dile getiren Ferit Mutlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB temsilcilerine kendilerini ağırladıkları ve dinledikleri için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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