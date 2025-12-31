Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni yılda sevgi, barış ve refah diledi

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2026 yılına yönelik umut dolu bir mesaj yayınlayarak sevgi, barış ve refah diledi. Hisarcıklıoğlu, herkesin yeni yılını kutlayarak, Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yıl mesajı yayımlayarak, yeni yılda sevgi, barış ve refah diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yılın herkese güzellikler getirmesini temenni ederek, "Her yeni yıl, her yeni dönem, başlangıçlar ve umutlar içerir. 2026'nın birbirimizi daha çok sevip anlayabildiğimiz, hoşgörüyle, başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Ülkemizde ve dünyada barışın ve refahın hakim olması yolundaki umudumuzun çoğaldığı, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının hakim olduğu bir sene diliyorum. Hep beraber, Türkiye ekonomisini daha güzel noktalara getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk iş dünyası adına herkese mutlu seneler diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


