Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Elazığ'a Okul Sözü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ'da deprem sonrasında inşaat sürecine girecekleri okullar hakkında bilgi verdi. 100'den fazla ilçede okul inşa ettiklerini ve Elazığ'da da yapacakları okul için planlarının olduğunu açıkladı.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 100'den fazla ilçede okul inşa ettirdiklerini belirterek, "57 ilçede imkanlarımız müsait olmadığı için yapamamıştık. Şimdi onlara başlayacağız. Deprem konutlarını yapınca imkanlarımız kısıtlanmıştı. İmkanlarımız el verdikçe, Elazığlılarla el birliğiyle o okulu da yapacağız" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Genel Ticaret Fuarı açılışına katılmak üzere kente gelen Hisarcıklıoğlu, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından şehirden ayrılmadan önce Elazığ Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın Ankara ziyareti sırasında kendisinden "okul" talebinde bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, bu okulu deprem konutlarının tamamlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "100 küsur ilçede okul bitirdik. 57 ilçede imkanlarımız müsait olmadığı için yapamamıştık. Şimdi onlara başlayacağız. Deprem konutlarını yapınca imkanlarımız kısıtlanmıştı. İmkanlarımız el verdikçe, Elazığlılarla el birliğiyle o okulu da yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"