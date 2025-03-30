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TKDK Kütahya, 785 Projeye Hibe Desteği Sağladı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD programları kapsamında toplam 785 projeye hibe desteği sağladıklarını açıkladı. Yatırımların toplam değeri 466 milyon TL, bu tutarın 235 milyon TL'si TKDK tarafından desteklenmiştir.

TKDK Kütahya İl Koordinatörü Karaaslan: "785 projeye hibe desteği sağladık"

KÜTAHYA - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD-1 ve IPARD-2 programları kapsamında Kütahya'da gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaaslan, 2012 yılından bu yana toplam 785 projeye hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 466 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleşti ve bunun 235 milyon TL'si kurumumuz tarafından hibe desteğiyle karşılandı" dedi.

Desteklenen projeler arasında girişimcilerin yüzde 46, kadın girişimcilerin yüzde 25 ve kooperatiflerin yüzde 7'lik paya sahip olduğunu vurgulayan Karaaslan, IPARD-2 programı ile faaliyetlerin devam ettiğini, yeni çağrılarla daha fazla projeye destek sağlanacağını ifade etti.

TKDK'nın sunduğu hibe destekleriyle kırsal kalkınmayı teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Karaaslan, girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

TKDK Kütahya, 785 Projeye Hibe Desteği Sağladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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