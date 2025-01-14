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Tır Şoförleri Zamları Protesto Etti

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Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen tır şoförleri, köprü ve otoyol geçişlerinde yaşanan zamları protesto etti. Tır şoförleri artan maliyetlerin ve zammın onları zor durumda bıraktığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen tır şoförleri, köprü ve otoyol geçişlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Hataylı tır şoförü Onur Köse, "Bu kadar zamların bence olmaması lazım. Yazık günah, araba kendi mazot parasını çıkaramıyor. Krediler aldı başını gidiyor, her şey zam üstüne zam. Yazık günah, millete acısınlar" dedi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen tır şoförleri, köprü ve otoyol geçişlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Uluslararası çalışan tır şoförleri, artan maliyetlerle birlikte yeni gelen zamlara isyan etti.

Hataylı tır şoförü Onur Köse, "Yeterince durumumuz ortada, fark ettiyseniz ben de Hataylıyım. Bu kadar zamların bence olmaması lazım, yazık günah, araba kendi mazot parasını çıkaramıyor. Krediler aldı başını gidiyor, her şey zam üstüne zam. Yazık günah, millete acısınlar. Ben Rusya'ya gidiyorum, 3 gündür yollardayım. Hiçbir şey iyi gitmiyor ve her sabah zamla uyanıp, uyuyoruz. Ayıp, günah. Biz de insanız, biz de milletiz ve bu ülkenin çocuklarıyız, yapmamaları gerek" diye konuştu.

Tır şoförü Zafer İrfanoğlu ise "Otobanlara gelen zamlar etkilemez mi? Tabii ki etkiler herkesi. Bütün arabacıları ve nakliyecileri etkiler. Köprü ve otobanı mecburen kullanıyoruz. Bize gelen zam vatandaşa yansıyacak ve bize yansıdığından daha fazlası vatandaşa yansıyacak. Otobanlara gelen zamlar sadece bizi değil, her şeyi etkileyecek" dedi.

"Zammın olmadığı bir şey yok"

Azerbaycanlı tır şoförü "Çalışmak çok zor. Azerbaycan'dan aldığımız mazottan 500 litresinden sonra her 100 litreye 50 dolar ödettiriyorlar. Yani Türkiye'ye gelmek artık zor, burada çalışmak zor" şeklinde konuştu.

Tır şoförü Hasan Yağmur, "Evet, tabii ki etkiliyor. Yapacak bir şey yok, her şeye zam var ve olmayan bir şey yok" diye konuştu.

Tır şoförü Erdal Ezer ise "Tabii ki etkiler otobanlara gelen zam. Bakın, iş yok ve her şey pahalı. Abi, bakın, kimse yok kuyrukta. Normal zamanda geldiğimiz zaman burada her yer doluydu. Yok, hayat bitti" ifadesini kullandı.

Tır Şoförleri Zamları Protesto Etti
Kaynak: ANKA / Yerel
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