TİKA, Suriye'deki çiftçilere süt sağım makineleri temin etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Tel Abyad Süt Sağım Projesi" çerçevesinde Suriye'de üretim yapan çiftçilere süt sağım makineleri temin etti.

TİKA ve Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü iş birliğinde Suriye'nin Tel Abyad kentinde "Tel Abyad Süt Sağım Projesi" hayata geçirildi. Proje çerçevesinde bölgede üretim yapan çiftçilere süt sağım makineleri temin edildi. Makinelerin dağıtım töreninde konuşan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hindevi, desteklerinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında çiftçilere destek sağlayacak Tel Abyad Süt Sağım Projesi, bölgedeki süt üreticilerine yönelik modern sağım tekniklerinin öğretilmesini ve hayvancılık altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. - ANKARA