Üye Girişi
Haberler

TİKA, Suriye'deki çiftçilere süt sağım makineleri temin etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'de üretim yapan çiftçilere süt sağım makineleri temin etti. Tel Abyad Süt Sağım Projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hindevi, TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Tel Abyad Süt Sağım Projesi" çerçevesinde Suriye'de üretim yapan çiftçilere süt sağım makineleri temin etti.

TİKA ve Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü iş birliğinde Suriye'nin Tel Abyad kentinde "Tel Abyad Süt Sağım Projesi" hayata geçirildi. Proje çerçevesinde bölgede üretim yapan çiftçilere süt sağım makineleri temin edildi. Makinelerin dağıtım töreninde konuşan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hindevi, desteklerinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında çiftçilere destek sağlayacak Tel Abyad Süt Sağım Projesi, bölgedeki süt üreticilerine yönelik modern sağım tekniklerinin öğretilmesini ve hayvancılık altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı Suriye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title