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TİKA, Nijer'deki Balıkçı Kooperatifine Destek Projesi Başlattı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de faaliyet gösteren balıkçı kooperatifine ekipman ve makineler temin ederek kooperatif binasında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Projeyle Nijer'de balık üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılması, ülkenin hayvansal üretim kapasitesinin artırılması ve gelir imkanlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Nijer'de faaliyet gösteren balıkçı kooperatifinin ihtiyaç duyduğu ekipman ve makineler temin edilerek kooperatif binasında yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu Nijer'de, modern entegre üretim tesislerinin güçlendirilmesi devlet politikası haline geldi. Ancak, ülkenin siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunları nedeniyle bu alandaki ilerleme yavaşlıyor. Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının başlattığı tatlı su balıkçılığı projeleri, yeterli destek bulamıyor.

TİKA, "Guiché Unique 3A" konseptiyle desteklenen ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının başkent Niamey ve çevresinde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devreye girerek Tcharga Balıkçılık Kooperatifine destek projesi başlattı.

Kooperatifin Niamey'deki merkezi, bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sonrası gerekli üretim ve eğitim ekipmanlarıyla donatıldı. Güneş enerji sistemleriyle çalışan su kuyusu ve su deposunun yanı sıra, portatif havuzlar, jeneratör, hava pompası, oksijen dağıtım sistemleri gibi birçok ekipman da merkeze kazandırıldı.

Ayrıca, balıkçılık faaliyetleri için sürekli eğitim verilecek bir sınıf da kuruldu.

Yenilenen merkezin açılış töreni, Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Alassane Makadassou, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Projeyle Nijer'de sık tüketilen ve misafir ağırlama kültürünün önemli bir parçası olan balık üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılması, ülkenin hayvansal üretim kapasitesinin artırılması ve gelir imkanlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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