TİKA'dan Sudan'daki Arıcılara Destek

TİKA'dan Sudan'daki Arıcılara Destek
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde arıcılık yapan 25 çiftçiye ekipman ve arı kolonisi temin ederek, bölgedeki arıcılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde arıcılıkla uğraşan 25 çiftçiye destek sağladı.

TİKA, Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde arıcılıkla uğraşan 25 çiftçiye arıcılık ekipmanları ve arı kolonisi teslim etti. Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu Sudan'da, bal üretiminin yaklaşık yüzde 20'si Nil Nehri eyaletinde gerçekleştiriliyor. Mango ve narenciye bahçeleriyle zengin bir floraya sahip olan bölgede arıcılığın potansiyeline rağmen sadece 650 çiftçi bu alanda faaliyet gösteriyor.

TİKA tarafından yürütülen proje ile arıcılığın bölgede yaygınlaştırılması, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda, arı kovanlarının çevresindeki tarımsal ürünlerde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Ed Damir şehrinde düzenlenen açılış ve teslim töreninde konuşan Nil Nehri Eyaleti Hayvancılık ve Mera Bakanı Dr. Najda Elzüber, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve TİKA'ya teşekkür ederek, TİKA'nın Sudan'ın kalkınmasına her alanda sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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