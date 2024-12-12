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TİKA, Afganistan'da Kadınlara Mesleki Eğitim İçin Destek Verdi

TİKA, Afganistan'da Kadınlara Mesleki Eğitim İçin Destek Verdi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarında kullanılmak üzere ekipman desteği sağladı. Kurslar, ayakkabı, sandalet ve çanta yapımı üzerine odaklanmakta ve yerel kadınların istihdamını artırmayı hedeflemektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Saripul Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlara mesleki eğitim veren kurslara ekipman desteğinde bulundu.

TİKA tarafından Saripul Kadın Girişimciler ve Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı ayakkabı, sandalet ve çanta yapım kurslarına ihtiyaç duyulan üretim araçları ve hammaddeler teslim edildi. Malzemelerin teslim törenine Saripul Vilayeti Vali Yardımcısı Mevlevi Muhammed Nadir Hakju, Saripul Vilayeti İktisat Müdürü Mevlevi Gulam Hayder Hayderi, Saripul Vilayeti Ticaret ve Sanayi Müdürü Mevlevi Abdul Şakir Şahab, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, kursiyerler ve yerel yetkililer katıldı.

Törende konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, Afganistan'daki işsizliği azaltmak amacıyla özellikle dezavantajlı kesimler, bedensel engelliler ve ihtiyaç sahibi bireyler için çeşitli meslek edindirme kursları düzenlendiğini ifade ederek, bu kursların bireylerin meslek sahibi olmasına imkan sağladığını ve kadınların ekonomik katkılarının toplum için önem taşıdığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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