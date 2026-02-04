Haberler

Ticaret Bakanlığından Ramazan öncesi marketlerde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini artırdı. Ekmeği, eti ve peyniri inceleyen ekipler, fiyat etiketi ve ürünlerin fiyatlarını karşılaştırarak denetimlerde bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayına sayılı günler kala yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi gibi herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerine devam ediyor. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette yapılan denetimde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketleri incelendi. Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını da karşılaştırdı.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte koordineli olarak gerçekleştirdiği denetimler çerçevesinde Tarım İl Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla Ramazan ayı öncesinde ve süresince fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi ve adil fiyat mekanizmalarının oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
