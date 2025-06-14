Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri Valiliği'ni Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri Valiliği'ni Ziyaret Etti
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Kayseri'ye bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi. Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Bakan Bolat'ı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Çiçek ile görüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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