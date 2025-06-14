Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri Valiliği'ni Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Bakan Bolat'ı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Çiçek ile görüştü. - KAYSERİ