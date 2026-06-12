FIFA 2026 Dünya Kupası maçları THY uçaklarında canlı yayınlanacak

Türk Hava Yolları (THY), tüm FIFA 2026 Dünya Kupası maçlarının uçuşlarda canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip tüm uçaklarda gerçekleştirilecek yayınlarda LiveTV hizmetinden yararlanılacağı kaydedildi.

Türk Hava Yolları, tüm FIFA 2026 Dünya Kupası maçlarının uçuşlarda canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünya Kupası heyecanını gökyüzüne taşıyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla atan misafirlerimiz, Sport24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek. Final yolunda başarılar 'Bizim Çocuklar.' Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı