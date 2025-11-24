+ THY, FAA Uyarısı Üzerine Karakas Seferlerini İptal Etti - Haberler
Haberler

THY, FAA Uyarısı Üzerine Karakas Seferlerini İptal Etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Venezuela'da hava sahasında uçuşlarla ilgili yaptığı uyarı sonrasında Karakas seferlerini 29 Kasım'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

THY, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela'da hava sahasında uçuş uyarısının ardından Karakas seferlerini 29 Kasım'a kadar iptal etti.

FAA, Cuma günü yaptığı uyarıda Venezuela'da artan tehditler konusunda hava sahasını kullanan pilotları uyardı. FAA'in uyarısı ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları da Venezuela başkenti Karakakas'a yaptığı seferleri 24-28 Kasım tarihleri arasında iptal ettiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
