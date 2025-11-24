THY, FAA Uyarısı Üzerine Karakas Seferlerini İptal Etti
Türk Hava Yolları, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Venezuela'da hava sahasında uçuşlarla ilgili yaptığı uyarı sonrasında Karakas seferlerini 29 Kasım'a kadar iptal ettiğini açıkladı.
FAA, Cuma günü yaptığı uyarıda Venezuela'da artan tehditler konusunda hava sahasını kullanan pilotları uyardı. FAA'in uyarısı ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları da Venezuela başkenti Karakakas'a yaptığı seferleri 24-28 Kasım tarihleri arasında iptal ettiğini açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel