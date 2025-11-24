THY, FAA Uyarısı Üzerine Karakas Seferlerini İptal Etti

THY, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela'da hava sahasında uçuş uyarısının ardından Karakas seferlerini 29 Kasım'a kadar iptal etti.

FAA, Cuma günü yaptığı uyarıda Venezuela'da artan tehditler konusunda hava sahasını kullanan pilotları uyardı. FAA'in uyarısı ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları da Venezuela başkenti Karakakas'a yaptığı seferleri 24-28 Kasım tarihleri arasında iptal ettiğini açıkladı. - İSTANBUL