THY'nin Kuzey Amerika seferlerine olumsuz hava engeli

Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 25 ve 26 Ocak'taki bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 25 ve 26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington destinasyonlarına gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Kurumsal İletişim Direktörlüğü şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava şartları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

