TESK'ten Sömestir Uyarısı: Trafik Kurallarına Riayet Edin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sömestir tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşara uyarıda bulunarak, "Aşırı hızdan kaçınılarak, trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli. Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sömestir tatilinin 20 Ocak'ta başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Sömestir tatilinde şehirlerarası trafiğe çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 20 milyona yakın öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili başlıyor. 18 Ocak-2 Şubat tarihlerini kapsayan 16 günlük yarıyıl tatili hem öğrenciler hem de veliler için büyük bir fırsat. Ancak bilindiği üzere sürücülerin genelinin yollarda olduğu özel günlerde ve yoğun kış şartlarının hakim olduğu havalarda trafik kazası sayılarında büyük artış yaşanıyor. Sömestir tatilinde özel aracıyla yola çıkacak olanlar hava şartlarını göz önünde bulundurarak, araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı. Aşırı hızdan kaçınılarak, trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli. Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin güzel vakit geçireceği sömestir tatili trafik kazaları ile zehir olmasın"

Geçen yıl sömestir tatilinin yapıldığı ocak ayında 44 bin 719 trafik kazası meydana geldiğini belirten Palandöken, "Bu kazalarda 23 bin 534 kişi yaralanırken, 195 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu ağır tablonun tekrar cereyan etmemesi için uyarıları dikkate almak ve tedbirli olmak hayati önem taşıyor. Çünkü her yıl olduğu gibi farklı şehirlerdeki ailelerini ziyaret etmek isteyenler ya da ailece kış tatiline çıkmak isteyenler yine yollarda olacak. Kar, sis, buzlanma gibi hava muhalefetinin olduğu bu dönemlerde sürücülerimiz hem kendi güvenliği hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için kış lastiğini ihmal etmemeli. Araçlarda zincir, halat vs. gibi ekipmanlar mutlaka bulundurulmalı. Yetkililer de trafikteki 16 günlük tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı. Öğrencilerin güzel vakit geçireceği sömestir tatili trafik kazaları ile zehir olmasın" dedi.

"Çocuklarımızın başarıları asla karnelerindeki notlara göre değerlendirilmemeli"

Palandöken, karnelerini alacak tüm öğrencileri de kutlayarak, "Eğitim öğretimin birinci yarıyılını tamamlayan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Karne alan öğrencilerimizi kutluyor ve hepsinin ileride çok başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız karne aldıkları için çam sakızı çoban armağanı küçük hediyelerle ödüllendirilmeli. Ancak bugünümüzün küçükleri, aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın başarıları asla karnelerindeki notlara göre değerlendirilmemeli. Çünkü karneler öğrencilerin başarısını değil, müfredatı ne ölçüde kağıda dökebildiklerini ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz okul varken vakit ayıramadıkları hobiler ve sosyal faaliyetlerle ilgilenerek tatilin keyfini çıkarmalı. Aileleri, akrabaları ve arkadaşlarıyla bol bol vakit geçirmeli, bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri gezmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA