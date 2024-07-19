Tercan'da Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Tercan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı olup inşaatı Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından takip edilen mini tip Gençlik Merkezi'nin inşaatında sona doğru gelindi.

Atatürk Mahallesi Çay Kenarı mevkiinde 4.800.m2 alan üzerine 350.m2 olarak inşa edilen, 5.595.000milyon TL bedelle ihale edilerek yapımına başlanılan tam donanımlı hizmete girecek olan Gençlik Merkezi hizmete girdiğinde Tercanlı gençlerin doyasıya zaman geçirebileceği, birçok faaliyetin yapılacağı bir merkez olacak.

Mini tip gençlik merkezinin geleceğin Türkiye'sine yön verecek olan gençlerin doyasıya zaman geçirebileceği ve birçok faaliyete ev sahipliği yapacağını söyleyen Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fevzi Koçoğlu, "Gençlik Merkezi'miz 350.m2'lik dönümlük bir alan üzerine inşa ediliyor. Personel ve öğretmenler odası, derslik, akıl ve zeka oyunları atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, inovasyon atölyesi, teknik oda, kütüphaneden oluşan bir tesis olacak. Tercanlı gençlerimize sosyal-kültürel alanlar kazandırmak, eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini artırmak için çok amaçlı bir merkez inşa ediyoruz. Merkezimiz, gençlere, sportif alanlar, derslikler, kültür, sanat, edebiyat, teknoloji, iletişim gibi çok çeşitli alanlarda hizmet verecektir. Projenin ilçemiz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni eder, emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN