Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Semt Pazarını Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Batıkent Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulmaya başlayan semt pazarını ziyaret etti.

Ataç, Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından alınan karar sonucunda Batıkent Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulmaya başlayan semt pazarını ziyaret etti. Ataç'a ziyaretinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kökdere ve Yaşar Tepebakaya ile Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da eşlik etti.

149 pazarcının tezgah açtığı semt pazarında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Ataç, şunları söyledi:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz sağ olsunlar bizlerden teveccühlerini esirgemiyor. Vatandaşlarımızla her zaman ve ortamda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Kentimizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımız ile rahatça buluşuyor, keyifle vakit geçirebiliyoruz. Karşılaştığımız sıcaklık, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerini kaliteli ve eşitçe ulaştırmasından geliyor. İnsanlarımız aldıkları hizmetin farkında, bizleri takdir ediyor, güven duyuyor. Bunu görmek beni de elbette çok mutlu ediyor. Bugün de Batıkent Mahallemizde kurulmaya başlayan semt pazarımızı ziyaret ettik. Esnafımız ve Batıkent sakini vatandaşlarımız ile sohbet etmek çok keyifliydi. Halkımız ve esnafımız ile bir arada olmak benim için çok değerli. Kurulan pazar yerinden hem pazarcı kardeşlerimiz hem de mahallelilerimiz çok memnunlar. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Köklü bir geçmişe dayanan karşılıklı güven duygusu ile Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel