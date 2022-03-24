Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Yerel
 - Güncelleme:

Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradıMARDİN Mardin'de teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı.

Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı

MARDİN Mardin'de teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı.

Artuklu ilçesinde fiyatların sürekli yükselmesi her alanda olduğu gibi teknolojik alet ve aksesuarların da alım gücünü düşürdü. Mağaza sahiplerinin değişen fiyatlar sebebiyle alımı yavaşlatması, orantılı bir şekilde satış hızını da düşürdü.

Bu şekilde devam ederse mağazasını kapatma yoluna gideceğini söyleyen Özkan Bozkuş, "Bizim alım gücümüz dolar kurlarından dolayı düştü. Çünkü gelen her malzeme dolar üzerinden geliyor. Şu anda da eskisi gibi bir satış yok. Böyle devam ederse 5-6 aya kadar kapatma imkanımız olabilir. 5 ay önce 50 liraya sattığımız bir ürün şu anda 90 lira. Neredeyse 2 katı. Satışlar da düşüyor ister istemez" dedi.

Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı

Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı

Teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Yerel

Yerel, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title