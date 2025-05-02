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TEKNOFEST KKTC'de ATAK Helikopteri ve Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

TEKNOFEST KKTC'de ATAK Helikopteri ve Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
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TEKNOFEST KKTC ikinci gününde Bayraktar TB2 SİHA ile T-129 ATAK Taarruz Helikopteri, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı. Ayrıca HÜRKUŞ uçağı da etkinlikte havalandı.

TEKNOFEST KKTC'nin ikinci gününde ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 birlikte uçtu.

TEKNOFEST KKTC, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen T-129 ATAK Taarruz Helikopteri, KKTC semalarında birlikle gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Katılımcılar, uçuşu büyük ilgiyle takip etti.

HÜRKUŞ hayran bıraktı

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ da festival kapsamında KKTC semalarında havalandı. İzleyiciler, HÜRKUŞ uçağının performansını ve üstün manevra kabiliyetini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar gösteri uçuşunu heyecanla izledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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