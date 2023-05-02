TEKNOFEST'e 'İzmir Ekonomi' damgası

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümündeki 7 öğrenciden oluşan 'ECO-Dynamics' takımı, TEKNOFEST'te düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Yüksek manevra kabiliyetine sahip, zorlu arazilere kolaylıkla inebilen, 1.1 ton mühimmat taşıyabilen bir taarruz helikopteri tasarlayan İEÜ'lü gençler, 461 takımın başvurduğu yarışmada dereceye girerek 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri; Pınar Akın, Eda Nur Tetik, Kutlu Akar, Melisa Gündoğdu, Mehmet Ali Tekin, Tuna Deniz ve Can Oral'dan oluşan ekip, Türkiye genelindeki çok sayıda iddialı projenin yer aldığı Helikopter Tasarım Yarışması için yaklaşık 5 ay süren çalışma dönemi geçirdi.

Bilgi birikimini kullanan İEÜ'lü gençler, tasarladıkları iki mürettebatlı taarruz helikopterinde, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşündü. Helikopter, kamuflaj özelliği de dikkate alınarak açık çöl sarısı renginde tasarlandı. 336 kilometre hıza ulaşabilen helikopterin tasarımında, kompozit malzeme ve titanyum kaplama da kullanıldı. 720 kilometre menzili bulunan, son teknolojiye sahip hava araçlarında bulunan elektrik donanıma sahip helikopterde, su tutmayan özel filtreli camlar yer aldı. Tam 3 saat 16 dakika havada kalabilen helikopter, üretim kolaylılığıyla da dikkat çekiyor. Yüksek performans ve güvenliğe sahip olan helikopter, ergonomik tasarımı ve 2.558 kW motor gücüyle fark oluşturuyor.

ECO-Dynamics takımının kaptanı Pınar Akın, yarışmada dereceye girmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Helikopter Tasarım Yarışmasına bu yıl 461 başvuru oldu. Bu projeler, uzman ekip tarafından detaylıca incelendi, birkaç aşama tamamlandıktan sonra finale kalan 9 takım belirlendi. Bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e, finale kalmaya hak kazanan 9 takım geldi. TEKNOFEST'e katılmanın bile zaten başlı başına büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Finale kalan tüm projeler, çok iddialı ve güzeldi; ancak ödül alacağımıza tüm ekip arkadaşlarımızla çok inandık. Emeklerimizin karşılığını alarak ikinciliğe de ulaştık. Bizim için büyük mutluluk, unutulmaz bir deneyim oldu. Üniversitemizi başarıyla temsil ettik. Bizim için oldukça yararlı, önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalar için bizi motive edici bir yarışma süreci oldu. 'ECO-Dynamics' takımı, geçtiğimiz yıl Sinem Bircan ve Ahmet Yiğit Özel tarafından kuruldu. Bu sene takımda yer almasalar da, bizlere çok destek verdiler. Takımımızın kurucularına ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Diaa Gadelmavla da, "Öğrencilerimiz inandı, çalıştı ve başardılar. Biz de bölüm olarak TEKNOFEST yarışmalarına katılan tüm gruplara, hem laboratuvar desteği hem de maddi destek sağlıyoruz. Bundan sonra da tüm akademisyenlerimiz ve imkanlarımızla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. İnanmak, başarmanın yarısıdır. TEKNOFEST gruplarımıza güveniyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR